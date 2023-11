https://fr.sputniknews.africa/20231112/un-avion-militaire-americain-secrase-en-mediterranee-orientale-1063485295.html

Un avion militaire américain s'écrase en Méditerranée orientale

Lors d'un entraînement en Méditerranée orientale, un avion militaire américain s'est écrasé dans la soirée du 10 novembre, a fait savoir le Commandement... 12.11.2023, Sputnik Afrique

Un avion militaire américain s'est écrasé après avoir subi un "accident" non spécifié lors d'un entraînement en Méditerranée orientale, a déclaré samedi le Commandement américain en Europe (EUCOM), sans précision sur le sort de son équipage. "Nous pouvons affirmer de manière certaine que le vol de l'avion relevait du seul entraînement et qu'il n'y a aucune indication d'activité hostile", ajoute le texte, qui assure que "la cause de l'incident d'entraînement fait actuellement l'objet d'une enquête". Aucune précision n'a été apportée sur le type d'engin ni sur sa destination.

avec Maghreb Arabe Presse

