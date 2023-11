https://fr.sputniknews.africa/20231112/six-nouveaux-partenariats-militaires-en-vue-pour-la-russie-en-afrique-1063505947.html

Six nouveaux partenariats militaires en vue pour la Russie en Afrique

La Russie pourrait signer des accords militaro-techniques avec six nouveaux pays africains, a déclaré le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine... 12.11.2023, Sputnik Afrique

Moscou continue de tendre la main à l’Afrique. La Russie souhaiterait signer des accords militaro-techniques avec six nouveaux pays africains, a ainsi déclaré le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine. De nouvelles collaborations qui permettront à la Russie d’apporter son expertise militaire aux quatre coins du continent.Les accords de coopération militaire sont rarement conclus seul, s’accompagnant généralement d’autres accords interministériels, a encore souligné Alexandre Fomine.Lutte contre le terrorisme et équipementsLa Russie a tissé plusieurs partenariats militaires ces derniers mois, particulièrement avec des pays du Sahel. Le Mali a notamment remercié Moscou à plusieurs reprises, pour son aide dans la lutte contre des groupes terroristes. Des formations sont également prodiguées aux forces maliennes par des instructeurs russes. Des hélicoptères Mi-171 et des avions Su-25 ont aussi été livrés à Bamako ces dernières années.La Centrafrique bénéficie également de l’expertise d’instructeurs russes. Mi-septembre, le Président Faustin Archange Touadéra s’était d’ailleurs opposé à un départ de ces derniers, réclamé par la France. Le pays d’Afrique centrale songe désormais à accueillir une base militaire russe et des discussions sont en cours à ce sujet.

