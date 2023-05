https://fr.sputniknews.africa/20230529/une-base-militaire-russe-en-rca-les-discussions-en-cours-selon-bangui-1059578138.html

Une base militaire russe en RCA? Les discussions en cours, selon Bangui

Le ministre centrafricain de la Défense a confirmé à Sputnik que des discussions sont en cours pour créer une base militaire russe en Centrafrique... 29.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-29T19:47+0200

La République centrafricaine poursuit des discussions avec la Russie en vue d’installer une base militaire russe sur son sol, a annoncé ce lundi 29 mai à Sputnik le ministre centrafricain de la Défense, Rameaux-Claude Bireau.Selon M.Bireau, le Centrafrique veut finir avec "ces problèmes de sécurité qui plombent les efforts de développement et penser à autre chose".Le ministre n’a pas donné trop de détail sur l’évolution des discussions russo-centrafricaines tout en rassurant que celles-ci vont bon train et que les visites mutuelles dans ce sens ne vont pas manquer.L’apport militaro-technique russe à BanguiL’aide russe à la RCA ne date pas d’aujourd’hui. En 2018, Moscou a envoyé ses instructeurs militaires dans ce pays africain pour prêter main forte à l’armée en difficulté contre les rebelles.En 2020, pour perturber l’élection présidentielle en Centrafrique, les ennemis de la paix avaient lancé une offensive. La Russie avait alors diligenté plus de 300 instructeurs, ainsi que quatre hélicoptères Mi-8 avec équipages.L'ambassadeur de Russie à Bangui, Alexandre Bikantov avait affirmé en février dernier à Sputnik que l'armée centrafricaine avait causé un échec à une grande partie des formations armées illégales grâce à cet apport. Les instructeurs russes en RCA se dénombrent exactement à 1.890, selon le diplomate.En mai, Baïpo-Temon, cheffe de la diplomatie centrafricaine, a qualifié de "réussie" l’aide militaire russe et a misé sur un renforcement de la coopération.

