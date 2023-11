https://fr.sputniknews.africa/20231112/ce-pays-africain-pourrait-rejoindre-la-communaute-dafrique-de-lest-en-novembre-1063491074.html

Ce pays africain pourrait rejoindre la Communauté d'Afrique de l'Est en novembre

Actuellement composée de 7 membres, la Communauté d'Afrique de l'Est pourrait s'élargir à la Somalie dès ce mois de novembre, selon le secrétaire général de... 12.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-12T10:08+0100

La Somalie pourrait être admise dans la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), a déclaré, le 9 novembre, le secrétaire général de l'EAC Peter Mathuki lors du Forum pour l'investissement en Afrique à Marrakech, au Maroc.Un sommet des chefs d'État du bloc est en effet prévu les 23 et 24 novembre à Arusha, en Tanzanie, et les participants devraient y approuver l'adhésion de la Somalie.Selon le Dr Mathuki, le bloc cherche à s'étendre à l'ensemble de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie ayant exprimé son intérêt à le rejoindre après Mogadiscio, relate le média The East African.Vers un marché de 700 millions de personnesLa Communauté d'Afrique de l'Est comprend à présent le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, et la République démocratique du Congo. C'est "l'un des éléments constitutifs de l'Union africaine et [elle] connaît une croissance rapide", a rappelé M.Mathuki. Elle représente actuellement un marché d'environ 300 millions de personnes.Avec l’élargissement, "nous envisageons donc un marché de près de 700 millions de personnes", a précisé Peter Mathuki.Selon lui, le commerce intra-EAC a doublé au cours de la dernière décennie. Les avantages des corridors de transport dans l’intégration de l’Afrique et dans la facilitation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, ont été particulièrement mis en valeur lors du forum.

