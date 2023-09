https://fr.sputniknews.africa/20230903/les-citoyens-de-ce-pays-peuvent-desormais-voyager-au-kenya-sans-visa-1061840810.html

Les citoyens de ce pays peuvent désormais voyager au Kenya sans visa

Les ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) sont désormais exemptés de visas d’entrée au Kenya, suite à la récente décision des autorités... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Nairobi a supprimé les visas pour les ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) à partir du 1er septembre, a annoncé le Service de l’immigration du Kenya. Cette décision a été prise dans le cadre de l’étape suivante de l’intégration de la RDC à la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC).Cette décision fait suite au respect par la RDC des conditions énoncées dans les articles 3 et 4 du Traité pour la création de la CAE. Une notification appropriée a été envoyée à l’ensemble des missions diplomatiques kenyanes à l'étranger et aux chefs de l'administration régionale du Kenya, relate le site The East African.En renonçant aux visas, le Kenya vise à faciliter les échanges commerciaux et les voyages entre les deux pays, de manière plus fluide et plus rentable, au profit des entreprises et des habitants de la région. Cette décision devrait renforcer les relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays et promouvoir l’intégration régionale en Afrique de l’Est.Le 4 août, un accord de coopération militaire a été signé entre Nairobi et Kinshasa dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre ces deux pays dans le domaine de la défense. Il comprend, entre autres, l'entraînement des Forces armées congolaises (FARDC) par l'armée kényane.En mars, l’EAC en collaboration avec la plateforme touristique de l'Afrique de l'Est (EATP) avait déclaré vouloir préparer un plan de travail pour établir un visa touristique unique pour les sept pays membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC).La République démocratique du Congo a officiellement rejoint l'EAC en avril 2022, ayant signé le traité d'adhésion à Nairobi, avec le président de l'époque de l'EAC et l'ancien Président du Kenya, Uhuru Kenyatta.

