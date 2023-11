https://fr.sputniknews.africa/20231111/drone-russe-tramp-ce-que-lon-sait-de-cet-aeronef-de-transport-a-long-rayon-daction-1063466438.html

Drone russe TrAMP: ce que l’on sait de cet aéronef de transport à long rayon d’action

Le drone de transport à long rayon d’action TrAMP a achevé la première étape de ses essais en vol, selon une source de Sputnik. Ils ont confirmé les... 11.11.2023, Sputnik Afrique

Un concepteur du drone de transport de longue portée TrAMP (plateforme multifonction aérienne de transport) a révélé à Sputnik les résultats des premiers tests en vol.Selon lui, les prochains vols serviront à accumuler des statistiques et à étudier le fonctionnement des systèmes dans différents régimes et dans diverses conditions.Le concepteur a ajouté que les essais ne s’étaient pas passés sans incidents.Selon lui, les spécialistes étudient déjà les causes du dysfonctionnement pour apporter des corrections et perfectionner le drone."Ensuite, nous entamerons les vols avec une charge utile", a-t-il ajouté.Un drone se posant sur une piste rudimentaireLe drone TrAMP est capable de transporter jusqu’à 250 kilogrammes de fret sur une distance de plus de 600 kilomètres. Sa soute de 2.650 litres permet de transporter et de parachuter des cargaisons de gros encombrement.Le TrAMP peut voler à une vitesse de croisière de 195 km/h à une altitude de 3.000 mètres.Un train d'atterrissage renforcé avec des pneumatiques de grand diamètre permet de décoller et d'atterrir sur des pistes courtes et mal préparées. Le système de sauvetage par parachute initialement intégré permet de sauver l’appareil et la cargaison en cas d'urgence. Sa conception modulaire permet de remplacer une aile, le moteur ou le train d’atterrissage en conditions de campagne.

