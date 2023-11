Avocats israéliens ou marocains? Un supermarché français accusé de maquiller leur pays d’origine

https://fr.sputniknews.africa/20231111/avocats-israeliens-ou-marocains-un-supermarche-francais-accuse-de-maquiller-leur-pays-dorigine-1063477751.html

En pleine guerre à Gaza, une cliente d’un Lidl français a constaté une tentative de maquiller des avocats israéliens en avocats venant du Maroc, rapporte Actu.fr.La cliente a publié le 6 novembre un post sur X jugeant scandaleux l’étiquetage controversé du fruit, dont une photo a été prise par sa cousine dans un supermarché de cette enseigne dans le Bas-Rhin.Dans un autre post, qui ne concernait cependant pas ce Lidl, mis en ligne deux jours plus tard, elle a pointé du doigt des grenades.Erreur d’affichageContacté par Actu.fr, le groupe Lidl affirme qu’il "s’agit d’une erreur d’affichage, du fait que nous avons régulièrement en rayon des avocats et des grenades de provenances différentes (Espagne, Pérou, Colombie, Kenya, Israël, etc.)".Bilan après un mois de guerreL’armée israélienne frappe la bande de Gaza depuis le 7 octobre, suite à une attaque meurtrière du Hamas sur les territoires du sud d’Israël. Fin octobre, Tsahal a entamé une opération au sol dans l’enclave.Dans la bande de Gaza, les bombardements ont fait plus de 11.000 morts, dont plus de 4.500 enfants, et plus de 27.400 blessés. Côté israélien, on recense plus de 1.400 morts.

