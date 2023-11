https://fr.sputniknews.africa/20231110/les-forces-americaines-au-moyen-orient-attaquees-quatre-fois-en-une-journee-1063443772.html

Les forces américaines au Moyen-Orient attaquées quatre fois en une journée

Au moins quatre attaques visant les forces armées américaines déployées au Moyen-Orient ont eu lieu entre le 8 et 9 novembre, a déclaré la secrétaire de presse... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Les troupes américaines stationnées au Moyen-Orient ont été attaquées à quatre reprises par des groupes soutenus par l'Iran après une frappe menée mercredi par les États-Unis contre une installation iranienne en Syrie, a indiqué le 9 novembre le Pentagone. La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a affirmé que les forces américaines avaient été attaquées 46 fois depuis le 17 octobre. Il s'agit de 24 attaques en Irak et 22 en Syrie, a-t-elle précisé, ajoutant que les attaques ont été menées par des drones et des tirs de roquettes. Au total, 56 soldats ont été blessés lors des attaques, selon le Pentagone. Les dernières attaques font suite à une frappe aérienne américaine menée mercredi, qui a détruit une importante installation d’armement en Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien et des militants soutenus par l’Iran, selon le département américain de la Défense. Suite à la recrudescence des attaques contre les troupes américaines, les États-Unis ont annoncé récemment le déploiement de 300 soldats supplémentaires au Moyen-Orient.

