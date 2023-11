https://fr.sputniknews.africa/20231110/le-sommet-de-paix-pour-lukraine-risque-de-ne-pas-avoir-lieu-pour-cette-raison-selon-un-media-us-1063448230.html

Le sommet de paix pour l’Ukraine risque de ne pas avoir lieu pour cette raison, selon un média US

Le rassemblement des dirigeants mondiaux dans les mois à venir afin d'élargir le soutien international à la paix, tellement escompté par Kiev, n’aura pas lieu... 10.11.2023, Sputnik Afrique

L’escalade au Proche-Orient a déjoué les plans de Kiev de rassembler avant la fin de l’année un sommet consacré au règlement du conflit en Ukraine, selon le Wall Street Journal.Selon le média, le conflit palestino-israélien a provoqué de nouvelles divergences entre les États-Unis et les autres pays occidentaux, d’une part, et, de l’autre, les pays arabes et émergents que l’Ukraine espérait "gagner à sa cause".Espoirs de KievLes projets ukrainiens d’organiser un sommet des dirigeants mondiaux pour construire une coalition de soutien et approuver une "formule" de paix en 10 points élaborée par Zelensky pourraient cependant prendre corps au début de l’année prochaine.Le responsable a précisé que Kiev s’efforcerait d’assurer une "participation maximale de dirigeants du Sud global".Depuis le début du conflit, Kiev a organisé une série de pourparlers auxquels ont participé des dizaines de pays hormis la Russie. Y figure une réunion à Malte tenue fin octobre au niveau des conseillers à la sécurité nationale, pour préparer le sommet.Négociations interdites par l’UkraineMoscou avait déjà indiqué qu’il était prêt aux négociations, mais Kiev les a interdites au niveau législatif. L’Occident, qui appelle régulièrement la Russie à participer aux négociations, ignore complètement le refus de Kiev d’entamer le dialogue.Le Kremlin estime que pour l’heure il n’y a pas de conditions pour que la situation en Ukraine soit réglée à l’amiable: atteindre les objectifs de l’opération russe n’est actuellement possible que par la voie militaire.

