Ce pays africain se réserve le droit d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur

Tout colis venant de l'étranger peut désormais être ouvert pour le contrôle, a indiqué la diplomatie burkinabé. Cette mesure est appliquée dans le cadre de la... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso se réserve désormais le droit de scanner, voire d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur, quelle que soit la voie d'entrée du pays, a indiqué jeudi le ministère burkinabè des Affaires étrangères. Selon le document, cette décision a été prise "dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de l'entièreté du territoire" burkinabè. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes terroristes affiliés à Daech* et à Al-Qaïda*. Ces violences ont fait plus de 16.000 morts civils et militaires depuis 2015, dont plus de 5.000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG Acled.*Organisation terroriste interdite en Russie

