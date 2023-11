https://fr.sputniknews.africa/20231109/un-mig-29-et-38-drones-ukrainiens-abattus-en-24-heures-selon-la-defense-russe-1063435957.html

Un MiG-29 et 38 drones ukrainiens abattus en 24 heures, selon la Défense russe

Un MiG-29 et 38 drones ukrainiens abattus en 24 heures, selon la Défense russe

Dans son bilan quotidien, la Défense russe fait état de la destruction sur le front d'un avion MiG-29, de 38 drones et de 7 obus de HIMARS ukrainiens. De... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T15:26+0100

2023-11-09T15:26+0100

2023-11-09T15:27+0100

donbass. opération russe

défense

russie

conflit ukrainien

ukraine

mig-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/18/1058829693_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_336c18bd42d576ae9649c3e35ac91f42.jpg

Durant ces dernières 24 heures, les forces armées russes ont abattu un avion de chasse MiG-29 ukrainien et intercepté sept projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, a fait savoir ce 9 novembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien. En outre, elles ont détruit 38 drones de Kiev.Pertes de Kiev sur les différents axes:Axe de Koupiansk: trois attaques ont été repoussées; trois véhicules blindés de combat et trois autres véhicules ont été détruits. Lors de la lutte de contre-batterie, deux obusiers M777 de fabrication américaine, trois canons automoteurs Akatsiya et deux Gvozdika ont été frappés.Axe de Krasny Liman: trois attaques ont été repoussées; trois chars, quatre véhicules blindés de combat, quatre autres véhicules et deux obusiers M777 de fabrication américaine ont été anéantis.Axe de Donetsk: Kiev a perdu deux chars, trois véhicules blindés de combat, dix autres véhicules. Lors de la lutte de contre-batterie, deux obusiers M777 de fabrication américaine, deux canons automoteurs Krab de fabrication polonaise, un obusier Msta-B et un Msta-S ainsi qu'un obusier D-30 ont été réduits en cendres.Axe de Donetsk-Sud: les activités de deux groupes de sabotage et de reconnaissance ont été stoppées; trois véhicules blindés de combat et quatre autres véhicules ont été détruits. Lors de la lutte de contre-batterie, un obusier M777 de fabrication américaine, un obusier Msta-B et un lance-roquettes multiple Grad ont en outre été frappés.Axe de Zaporojié: deux attaques ont été repoussées; les pertes de l'Ukraine s'élèvent à quatre véhicules blindés de combat et trois pick-up.Axe de Kherson: Kiev a perdu trois véhicules et un obusier Msta-B.Au total, les forces armées ukrainiennes ont perdu en 24 heures près de 795 de leurs effectifs, tués ou blessés.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, russie, conflit ukrainien, ukraine, mig-29