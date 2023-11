https://fr.sputniknews.africa/20231109/ce-geant-algerien-fait-son-retour-en-libye-1063434831.html

Ce géant algérien fait son retour en Libye

La Sonatrach, géant des hydrocarbures algérien, va reprendre ses activités en Libye après plusieurs années de pause. La production libyenne a retrouvé des... 09.11.2023, Sputnik Afrique

Les affaires reprennent en Libye. La Sonatrach, première entreprise d’Afrique, a décidé de reprendre ses activités pétrolières en Libye, comme l’annonce un communiqué de l’entreprise. Le géant algérien va notamment réinvestir sur l’exploration dans le bassin de Ghadamès, à la frontière entre la Libye, l'Algérie et la Tunisie.Le président de la Sonatrach, Rachid Hachichi, a d’ailleurs conduit une délégation de haut niveau à Tripoli, pour acter ce retour et la remise sur les rails de la collaboration avec NOC Libye, acteur principal de l'industrie pétrolière libyenne.Contexte sécuritaireLe géant algérien avait quitté la Libye une première fois en 2011, lors de la première guerre civile libyenne qui s’étaient soldée par l’intervention très critiquée de l’Otan et la chute de l’emblématique dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Revenue brièvement en 2012, la Sonatrach avait de nouveau fait ses valises en 2014, invoquant un "contexte sécuritaire" difficile.La production pétrolière avait connu d’énormes trous d’airs en Libye durant ces conflits, tombant même à 100.000 barils par jour en 2011. Le pays avait mis plusieurs années à remettre la machine en route, mais est revenu aujourd’hui à sa place d’acteur majeur sur le continent. La Libye était ainsi le second producteur africain de pétrole en septembre, avec 1,196 million de barils produits par jour.

maghreb, algérie, sonatrach, pétrole, libye, hydrocarbures