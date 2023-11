https://fr.sputniknews.africa/20231108/poutine-met-en-garde-contre-la-volonte-debranler-le-pouvoir-dans-les-pays-de-la-cei-1063413248.html

Poutine met en garde contre la volonté d’ébranler le pouvoir dans les pays de la CEI

Poutine met en garde contre la volonté d’ébranler le pouvoir dans les pays de la CEI

Selon le Président russe, certains États tentent d’ébranler le pouvoir légitime dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), les valeurs... 08.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-08T15:31+0100

2023-11-08T15:31+0100

2023-11-08T15:31+0100

international

russie

communauté des etats indépendants (cei)

conflit

conflit israélo-palestinien

proche-orient

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060917691_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f314583761fb119b083f5519847345cc.jpg

Certains pays tentent de saper le pouvoir légitime dans les États de la Communauté des États indépendants (CEI) et les liens entre eux, a déclaré Vladimir Poutine ce 8 novembre.Il a noté que ces derniers continuaient de faire face à des menaces communes comme le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogues, les migrations illégales, le radicalisme et l'extrémisme, ainsi qu'à des risques en matière de sécurité économique, informatique, technologique et biologique.Une situation internationale "tendue"Le chef de l'État russe a qualifié la situation internationale de "complexe" et "tendue", soulignant en particulier l'aggravation d’anciens foyers de conflit et l'apparition de nouveaux.Il a évoqué la situation au Proche-Orient:

russie

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, communauté des etats indépendants (cei), conflit, conflit israélo-palestinien, proche-orient, vladimir poutine