Poutine prévoit un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards de dollars avec la CEI

À Saint-Pétersbourg s’achève le sommet informel des chefs d’État des pays membres de la CEI, la Communauté des États indépendants. Une visite du Musée russe, des discussions autour d’un petit-déjeuner, mais surtout l’espoir que cette rencontre soit un nouvel élan pour les relations interétatiques.Mettant en valeur "la coopération à multiples facettes", Vladimir Poutine a surtout salué l’augmentation solide du chiffre d’affaires entre la Russie et les autres pays de la CEI. Il a précisé que celui-ci a augmenté de 6,6% sur les 10 premiers mois de l’année 2022 pour atteindre 81,5 milliards de dollars.La CEI comprend l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.Malgré les obstaclesIl a tenu à souligner que cette tendance positive est observée "sur fond de situation pas simple, suscitée par une volatilité sur les marchés mondiaux, une conjoncture économique globale défavorable et la pression des sanctions".Vladimir Poutine s’est également félicité du fait que les pays de la CEI avaient commencé à recourir plus activement aux monnaies nationales dans les paiements mutuels.Le sommet informel a réuni notamment les dirigeants biélorusse, kazakh, ouzbek, arménien ou encore azerbaïdjanais.

