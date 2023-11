https://fr.sputniknews.africa/20231108/lonu-appelle-la-communaute-internationale-a-augmenter-laide-humanitaire-au-tchad-1063397994.html

L'Onu appelle la communauté internationale à augmenter l’aide humanitaire au Tchad

Les Nations Unies ont appelé le 7 novembre la communauté internationale à augmenter l'aide humanitaire au Tchad et dans les pays de la région pour faire face à... 08.11.2023

afrique subsaharienne

tchad

onu

aide humanitaire

"La communauté internationale doit augmenter l’aide humanitaire au Tchad et dans les pays de la région, pas seulement pour répondre à l'urgence mais pour bâtir des sociétés plus résilientes", a souligné la cheffe de l'agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive (FNUAP), Natalia Kanem, lors d’une conférence de presse à New York.De retour d’une visite au Tchad, la responsable onusienne a indiqué que ce pays fait face à de multiples défis et urgences humanitaires et subit l'impact de changements climatiques.L'Onu a lancé un appel à contribution de 921 millions de dollars pour le Tchad mais seulement un quart de cette somme a été récolté, a-t-elle regretté, réclamant davantage de soutien.Le Tchad accueille 1 million de réfugiés, y compris 500.000 ayant fui le Soudan ces six derniers mois, la plupart étant des femmes et des enfants. Plus de 40% de la population se trouve dans le besoin d'une assistance humanitaire. Une personne sur 17 vivant au Tchad est un réfugié, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.Selon, la coordonnatrice de l’action humanitaire au Tchad, Violet Kakyomya, plus de deux millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire sévère.Les organisations humanitaires ont désormais besoin de 920 millions de dollars pour répondre aux besoins identifiés des personnes ciblées, soit une augmentation de 245 millions de dollars. Plus de six mois après le début de la réponse, le Tchad a déjà reçu 244 millions de dollars, soit 26 % des 920 millions de dollars requis pour la réponse humanitaire de 2023, d'après l'Onu.

