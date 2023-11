https://fr.sputniknews.africa/20231107/un-appareil-a-diodes-pour-mesurer-la-teneur-en-matiere-grasse-du-lait-cree-en-russie-1063395840.html

Un appareil à diodes pour mesurer la teneur en matière grasse du lait créé en Russie

Des scientifiques russes ont inventé un appareil à diodes portatif permettant d'analyser la qualité des produits laitiers, selon une étude publiée sur la... 07.11.2023

Un analyseur de la qualité du lait compact et peu coûteux, conçu sur la base de trois des diodes les plus répandues, a été créé à l'Université technique d'État de Samara. L’appareil peut être utilisé en dehors du laboratoire ou intégré directement dans la chaîne de production, ressort-il d’une étude présentée par la revue Sensors sur la plateforme MDPI.Les méthodes traditionnelles de mesure de la teneur en matière grasse du lait sont la séparation directe des échantillons ou soit l'analyse spectrale par infrarouges. Ces méthodes nécessitent l'utilisation d'équipements de laboratoire coûteux et encombrants.Selon les scientifiques, la valeur nutritionnelle des produits laitiers est déterminée par la teneur en trois composants: les matières grasses, les protéines et le lactose. De plus, la matière grasse du lait peut être isolée et utilisée comme un composant important pour la production alimentaire, par exemple pour la fabrication de glaces et de confiseries. C'est la teneur en matières grasses qui détermine la valeur commerciale du lait.Très important pour un produit très convoitéPour M.Bogomolov, analyser la qualité du lait à prix réduit et sans passer par un laboratoire ouvre de toutes nouvelles possibilités. Les capteurs optiques peuvent être intégrés directement dans les machines à traire, dans les camions à lait, dans les lignes de production des installations de production laitière. De plus, tout consommateur de produits laitiers pourra acheter un appareil de ce type et vérifier la teneur en matières grasses du lait cuit à la vapeur et du lait transformé dans des conditions domestiques.

