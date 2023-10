https://fr.sputniknews.africa/20231030/la-russie-cree-un-thermometre-spatial-1063206506.html

La Russie crée un "thermomètre" spatial

La Russie crée un "thermomètre" spatial

Toujours dans une logique d'innover, des chercheurs russes ont développé un "thermomètre" spatial qui sera envoyé dans l’espace en 2024. Ce système sans... 30.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-30T21:11+0100

2023-10-30T21:11+0100

2023-10-30T21:11+0100

russie

innovations

température

étude

espace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104174/78/1041747898_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_67da4666bf4f6c0bfe6e8ab45640f023.jpg

Un enregistreur de température multicanal (IRM) destiné à mener des études scientifiques dans l’espace a été créé par les scientifiques de l'université russe de Samara. Ce thermomètre spécial sera installé à bord du laboratoire orbital Bion-M n°2 à côté de champignons, de bactéries et d'autres matériaux biologiques, a rapporté le service de presse de l'université.L'enregistreur de température multicanal est un système de contrôle constant de la température en certains points des conteneurs de matériaux biologiques. Les boîtes seront placées sur la surface extérieure du laboratoire orbital.Caractéristiques de l’IRM-2Contrairement à son prédécesseur, l’IRM, qui avait mesuré la température pendant la mission de la sonde Photon-M n°4 en 2014, l'IRM-2 est mieux protégé contre les effets du rayonnement spatial qui désactive l'électronique.La nouvelle version se caractérise également par une plus grande précision des mesures de température grâce à 28 canaux de mesure distincts, contre 21 pour l’ancienne. Elle tient un journal détaillé de la température des organismes du laboratoire, enregistrant des données dans une large gamme de températures allant de -150°C à +150°C.Sans équivalentSelon les scientifiques de Samara, ce nouvel équipement n'a aucun d'équivalent, en Russie comme à l'étranger. On suppose que l'IRM-2 deviendra l'équipement standard des prochains laboratoires orbitaux nationaux de la série Bion-M.Lancement prévu pour 2024Le biosatellite Bion-M n°2 doté de l’IRM-2 devrait être mis en orbite en 2024. Le laboratoire orbital emportera des souris, des mouches drosophiles, des champignons, des bactéries et des tissus cellulaires.L'objectif principal du programme scientifique sera d'étudier les effets biologiques de l'apesanteur et des hauts niveaux de rayonnement spatial sur les organismes vivants aux niveaux systémique, organique, cellulaire et moléculaire.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, innovations, température, étude, espace