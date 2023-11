https://fr.sputniknews.africa/20231107/paris-compromet-la-participation-de-moscou-aux-travaux-de-lunesco-1063397312.html

Paris compromet la participation de Moscou aux travaux de l'Unesco

Paris compromet la participation de Moscou aux travaux de l'Unesco

La diplomatie russe a dénoncé les actions de la France qui a empêché plusieurs membres de la délégation russe de participer aux réunions de la Conférence... 07.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-07T21:53+0100

2023-11-07T21:53+0100

2023-11-07T21:53+0100

unesco

france

russie

international

visas

maria zakharova

ministère russe des affaires étrangères

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/20301/13/203011390_0:252:2000:1377_1920x0_80_0_0_c09db44956b4cf31d23d3bd0166a6dcb.jpg

La délégation russe n’est pas au complet à la 42e session de la Conférence générale de l’Unesco qui s’est ouverte à Paris le 7 novembre. En cause, la délivrance tardive de visas par la France à trois ressortissants russes, a annoncé Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.Concernant l’accord entre la France et l’Unesco, le gouvernement français s’est engagé à autoriser l’entrée sur son territoire à tous les invités à la Conférence, et ce sans délai et sans frais de visa, a tenu à rappeler Mme Zakharova.En novembre 2022, la France avait déjà refusé d’accorder des visas aux diplomates russes qui devaient participer à la 33e session du conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) de l'Unesco qui se tenait dans la capitale française.Quel est le rôle de la Conférence générale de l’Unesco?La Conférence générale de l’Unesco siège tous les deux ans et réunit les représentants de tous les États membres qui disposent chacun d’une voix. Elle définit l’orientation et la ligne de conduite générale de l’Unesco et adopte un programme et un budget pour les deux années suivantes. Elle élit les membres du Conseil exécutif et nomme, tous les quatre ans, le Directeur général. Les langues de travail de la Conférence générale sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

france

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

unesco, france, russie, international, visas, maria zakharova, ministère russe des affaires étrangères