Un physicien algérien à l’origine d’une importante découverte scientifique

Dans un communiqué, à la disposition de TSA-Algérie, un scientifique, originaire d’Algérie, a annoncé que le phénomène portant le nom de Spinaron qu’il avait... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Le chercheur d’origine algérienne, mais basé en Allemagne, Samir Lounis, a réalisé une importante découverte, relate TSA-Algérie.Selon le média, le professeur de physique théorique à l’université Duisburg-Essen avait prédit en 2020 avec ses collègues un nouveau phénomène quantique, baptisé Spinaron. Ce dernier vient ainsi d’être "démontré expérimentalement par une équipe de physiciens de l’université de Würzburg", a fait savoir le scientifique dans un communiqué adressé à l’agence.Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Physics fin octobre.Dans le communiqué, M.Lounis a expliqué que les nouveaux résultats mettaient à "l’épreuve l’effet Kondo, un concept théorique développé dans les années 1960 et qui constitue le modèle standard pour l’interaction des matériaux magnétiques avec les métaux depuis les années 1980".En outre, selon le chercheur, depuis les années 1960, la physique du solide suppose qu’un "état inhabituel que peut prendre un atome de cobalt sur une surface de cuivre peut s’expliquer par l’effet Kondo".Une importante découverteD’après le communiqué, cet atome a été examiné de près pour la première fois dans le laboratoire du professeur Matthias Bode et son équipe.Ainsi, les conclusions des recherches aident à comprendre la physique des "moments magnétiques sur les surfaces métalliques – une base pour coder magnétiquement les informations et les transporter dans de nouveaux types de composants électroniques", a noté le chercheur dans le communiqué.

