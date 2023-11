https://fr.sputniknews.africa/20231106/la-sadc-se-prepare-a-deployer-sa-mission-en-rdc-1063371430.html

La SADC se prépare à déployer sa mission en RDC

Pour assurer le maintien de la sécurité et protéger la région Est de la République démocratique du Congo (RDC), la Communauté de développement de l'Afrique... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Réunis à Luanda, les dirigeants des États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont formulé des recommandations pour le déploiement d'une mission en République démocratique du Congo (RDC) en vue de rétablir une paix durable dans l'est du pays.Réagissant aux informations sur de nouvelles attaques du Mouvement du 23 mars (M23) dans l’est de la RDC, les participants au sommet extraordinaire de la SADC ont exprimé leur "préoccupation face à l’aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire" dans la région. Ils ont noté que la saisie de nouveaux territoires par le M23 constitue "une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu".Une autre mission de paix déjà déployée en RDCLa force de maintien de la paix de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) (comprenant des soldats kényans, ougandais, burundais et sud-soudanais) est déjà présente en RDC, mais le Président congolais l'avait accusée en mai de passivité dans la lutte contre les rebelles. De son côté, le commandement de la force de la CAE affirme qu'il n'a pas de mandat pour lutter directement contre les rebelles et qu'il doit remplir un rôle purement de maintien de la paix.Une région sous tension depuis plus de deux ansEn novembre 2022, un cessez-le-feu dans l'est de la RDC avait été conclu. Cependant, des détachements du M23 ont récemment repris leur offensive, menaçant de s'emparer de deux villes de l'est, Goma et Sake.Les rebelles du M23, formés en 2012 par des transfuges des forces armées congolaises, avaient lancé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021. Ils s’étaient emparés de plusieurs villes et villages dans la province du Nord-Kivu.Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir les militants.Le rôle de la SADCLa SADC réunit 16 États: l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, les Comores, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, les Îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, la RDC, les Seychelles, l'Eswatini, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.Les documents fondateurs de l'organisation prévoient des opérations militaires pour maintenir la sécurité et protéger les États dans le sud du continent. Selon les statuts de la SADC, un membre de l'organisation doit formellement demander une assistance militaire.En mai, le sommet de la SADC avait décidé d'envoyer une force de maintien de la paix dans l'est de la RDC pour soutenir le gouvernement congolais dans sa lutte contre les rebelles. Pour l'instant, la taille du contingent qui y sera envoyé et le calendrier du déploiement ne sont pas encore connus.

