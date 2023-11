https://fr.sputniknews.africa/20231105/larmee-russe-dejoue-une-tentative-devacuer-un-leopard-2-touche-en-ukraine--video-1063331900.html

L’armée russe déjoue une tentative d’évacuer un Leopard 2 touché en Ukraine – vidéo

Des militaires russes ont interrompu une évacuation par les troupes ukrainiennes d’un Leopard 2 qui a été touché au combat dans une zone de l’opération... 05.11.2023, Sputnik Afrique

L'armée russe a fait échouer une tentative des troupes de Kiev d'évacuer un char Leopard 2 qui avait été touché lors d’un combat près de la ville d’Avdeïevka, en république populaire de Donetsk (RPD), a fait savoir à Sputnik un combattant russe.Alors que les soldats ukrainiens retiraient le blindé du champ de bataille pour réparation, les services de renseignement russes l’ont repéré. La cible a ensuite été frappée par un drone Lancet.Une vidéo à la disposition de Sputnik montre la scène où ce char stationnaire de production occidentale est touché par la munition.Un quart des chars déjà perduLa Russie a anéanti en une quinzaine de jours un quart des chars allemands Leopard 2 livrés à l’Ukraine, comme l’a rapporté Forbes le 2 novembre.Qui plus est, selon le magazine américain, le régime de Kiev a perdu "l’un de ses rares et précieux chars Leopard 2A6 près d’Avdeïevka, apparemment cette semaine".En outre, selon la Défense russe, lors de la contre-offensive ukrainienne, l’armée de Kiev a été privée de juin à juillet de 25 Leopard allemands, tous étant de modifications 2A4 et 2A6.

