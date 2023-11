https://fr.sputniknews.africa/20231105/kiev-a-attaque-la-crimee-avec-15-missiles-de-croisiere-dont-13-ont-ete-abattus-1063355004.html

Kiev a attaqué la Crimée avec 15 missiles de croisière dont 13 ont été abattus

Kiev a attaqué la Crimée avec 15 missiles de croisière dont 13 ont été abattus

La défense aérienne russe a repoussé une frappe de 15 missiles ukrainiens contre un chantier naval en Crimée. Selon la Défense russe, la plupart des... 05.11.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne a "tiré 15 missiles de croisière sur le chantier naval Boutoma de Kertch", sur la côte est de la Crimée, touchant un navire en réparation, a rapporté ce dimanche 5 novembre le ministère russe de la Défense.Le chantier naval Boutoma de Kertch, construit à l’époque soviétique, est l’un des plus grands de l’Europe de l’Est. Situé au bord du détroit de Kertch, il occupe une superficie de 140 hectares dans une baie entre les mers Noire et d’Azov.Frappes ukrainiennes contre la CriméeCes derniers mois, Kiev ne cesse d’attaquer la péninsule de Crimée ciblant en particulier les navires et le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Ce dernier a fait l’objet d’une attaque ukrainienne le 22 septembre. Celle-ci aurait été effectuée avec des missiles de croisière britanniques Storm Shadow, d’après les suppositions faites auprès de Sputnik de Vassili Dandykine, capitaine de vaisseau à la retraite. Les frappes ont été menées en étroite coordination avec des spécialistes militairesaméricains et britanniques, selon le ministère russe des Affaires étrangères.Le 30 octobre une autre attaque de huit missiles Storm Shadow a été repoussée à Sebastopol, selon le gouverneur de la ville Mikhaïl Razvojaïev. Les débris de missile ont blessé un résident local, a indiqué Mikhaïl Razvojaïev notant l’absence de préjudices graves à l’infrastructure.Enfin, la Défense russe signale des interceptions régulières de missiles britanniques dans le Donbass.

