Washington et Londres ont aidé Kiev à attaquer le QG de la flotte de la mer Noire, dit Moscou

"Le 22 septembre, Sébastopol a de nouveau été attaquée, et il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignement occidentaux, d'équipements satellitaires de l’Otan, d'avions de reconnaissance, et qu'elle a été mise en œuvre à l’initiative des services de renseignement américains et britanniques et en étroite coordination avec eux", a indiqué Maria Zakharova lors d'un point de presse.