Frappe de missiles sur le QG de la flotte russe de la mer Noire: aucun civil touché

En Crimée, une frappe de missiles a ciblé, ce vendredi, le quartier général de la flotte russe de la mer Noire situé à Sébastopol. Aucune personne se trouvant... 22.09.2023, Sputnik Afrique

Le quartier général de la flotte russe de la mer Noire situé à Sébastopol, en Crimée, a été, ce vendredi, la cible d’une frappe de missiles, a déclaré le gouverneur de la ville sur les réseaux sociaux.Les informations concernant le nombre de blessés est en cours de précision, a ajouté Mikhaïl Razvojaïev. Le gouverneur a appelé les habitants à garder leur calme. La circulation dans le centre-ville a été coupée, rapportent des citadins. Le gouverneur a également appelé ses concitoyens à ne pas toucher les éclats s’ils en découvrent, à ne pas s’en approcher et à en avertir les services compétents. Récidive probableSelon lui, une autre attaque est possible. Il a donc prié les habitants d’éviter le centre-ville, de ne pas quitter les bâtiments entourant le QG dans lesquels ils se trouvent.Une alerte aux missiles a retenti à Sébastopol, rapporte un correspondant de Sputnik sur place. Le centre-ville se retrouvait dans un nuage de fumée.Pas de civils blessésLes infrastructures civiles de Sébastopol n’ont pas été endommagées, aucun passant n’a été blessé, a affirmé plus tard Mikhaïl Razvojaïev. À l’intérieur du quartier général, les secouristes continuent d’éteindre le feu. La situation est sous le contrôle des services d’urgence, a-t-il assuré.Le bâtiment attaqué se trouve dans le centre historique de Sébastopol, de nombreux édifices civils se situent à proximité.Des missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de la Crimée, a pour sa part déclaré le gouverneur de la péninsule Sergueï Aksionov.

