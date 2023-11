https://fr.sputniknews.africa/20231105/en-algerie-le-prix-de-ce-produit-bondira-de-plus-dun-tiers-en-2024-1063335589.html

En Algérie, le prix de ce produit bondira de plus d’un tiers en 2024

En Algérie, le prix de ce produit bondira de plus d’un tiers en 2024

Le prix du tabac en Algérie subira une hausse importante en 2024. Selon le projet de budget, la taxe pour un paquet sera augmentée de 35%. Cette hausse devra... 05.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-05T12:22+0100

2023-11-05T12:22+0100

2023-11-05T12:43+0100

algérie

maghreb

cigarette

taxes

budget

tabagisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/04/1062528903_0:103:3080:1836_1920x0_80_0_0_639eed61086ebb09a63a38e4ff40fd66.jpg

D’après le projet de loi de finances (PLF) 2024, présenté le 4 novembre par le ministre algérien des Finances, la taxe additionnelle sur les produits tabagiques sera augmentée de 37 à 50 dinars par paquet (de 0,3 à 0,4 de dollar), écrit TSA. La hausse de 35% devra assurer l'augmentation des recettes fiscales.De plus, le texte propose d’instituer un impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour les fabricants de tabac à 16% ou 20% en fonction du taux d’intégration.Pression fiscaleLa pression fiscale en Algérie se situe entre 50 et 56% en fonction des prix des cigarettes, et c’est loin de la moyenne qui se situe entre 65 et 87% dans plusieurs pays. Par exemple, elle est de 70% en Tunisie, 85% en France.Actuellement un paquet de cigarettes de marque occidentale coûte en Algérie en moyenne 300-350 dinars (2-2,5 dollars).

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, cigarette, taxes, budget, tabagisme