Dépenses en consommation de tabac: ces pays d’Afrique du Nord dans le top-7 arabe

Plusieurs pays d'Afrique du Nord figurent dans le top-7 des États arabes dont les habitants dépensent le plus pour la consommation de tabac, selon le site... 01.06.2023

Avec un montant de 2,15 milliards de dollars déboursés par an en consommation de tabac, l’Algérie occupe la 3e place parmi les pays arabes dont les citoyens sont les plus dépendants du tabac, selon un classement de Fitch Solutions, cité par Algérie 360 à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai.Le classement est dominé par un autre pays d’Afrique du Nord: l’Égypte, avec 9,77 milliards.L’Arabie saoudite est 2e avec 2,52 milliards de dollars de dépenses annuelles moyennes pour le tabac.Le Maroc et la Tunisie occupent respectivement les 5e et 7e places, d’après le classement fourni par Algérie 360 sans donner de chiffres.Bahreïn ferme la liste des pays arabes qui dépensent le plus dans la consommation de tabac.Alger sensibilise les fumeursUne campagne de lutte contre le tabagisme a été organisée en Algérie à l’occasion de la Journée sans tabac, selon Algérie 360. Elle s’est déroulée à l’initiative de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en partenariat avec l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) et l’association ElFejr, précise le site algérien.Des médecins généralistes et des spécialistes des organismes cités y étaient présents afin d’expliquer la dangerosité du tabagisme, ajoute Algérie 360.Le tabac est la cause de plusieurs maladies, telles que des cancers et des maladies cardiovasculaires.Une étude de chercheurs de l’université de Bristol, au Royaume-Uni, parue en janvier 2022 dans la revue Scientific Reports, a montré qu’il est aussi capable d’avoir un impact sur la vie de plusieurs générations de personnes fussent-elles non-fumeurs.

