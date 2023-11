"Retour du butin": la France rend au Nigeria de l’argent caché par Sani Abacha

https://fr.sputniknews.africa/20231104/retour-du-butin-la-france-rend-au-nigeria-de-largent-cache-par-sani-abacha-1063318940.html

Paris va resituer au Nigeria des actifs détournés par le défunt général Sani Abacha, aux commandes du pays dans les années 1990. Le butin amassé par l’ancien... 04.11.2023, Sputnik Afrique

Maigre consolation. La France a annoncé rendre 150 millions de dollars au Nigeria, issus de fonds cachés à l’étranger par le général Sani Abacha. De l’argent détourné et saisi par la Justice, a affirmé la diplomatie française sur X (anciennement Twitter).Un geste bien accueilli par la partie nigériane, qui fait pression depuis des années pour que cet argent lui soit rendue. Les fonds restitués seront utilisés à bon escient, pour renforcer le développement économique, a déclaré Ajuri Ngelale, conseiller spécial du Président pour les médias.Des milliards de dollars détournésBras droit de l’ancien Président Ibrahim Babangida, lui-même arrivé au pouvoir par un putsch, Sani Abacha avait pris la succession de son mentor en 1993. Aux manettes du Nigeria pendant quatre ans, il avait détourné des sommes colossales à l’étranger. Certaines sources mentionnent 12 à 16 milliards de dollars.Après sa mort en 1998 les juges d’instruction au Nigeria, en Europe et en Amérique, avaient découvert plus de 130 comptes bancaires à l’étranger. En 2005, des banques suisses avaient déjà rétrocédé 458 millions de dollars au Nigeria, puis 350 millions supplémentaires en 2009.La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna s’est rendue au Nigeria ce 3 novembre, rencontrant en particulier le Président Bola Tinubu. La diplomate avait notamment mis en garde contre des partenariats avec la Russie, alors que la France voit peu à peu son influence se dissiper sur le continent.

