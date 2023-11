https://fr.sputniknews.africa/20231104/evasion-spectaculaire-a-conkary-lancien-president-moussa-dadis-camara-en-cavale-1063313485.html

Évasion spectaculaire à Conkary: l’ancien Président Moussa Dadis Camara en cavale

La grande évasion. La stupeur s’est abattue sur la capitale guinéenne ce 4 novembre, suite à l’évasion de Moussa Dadis Camara, exfiltré de la maison centrale de Conkary par un commando armé. Des tirs ont été entendus entre 5h et 6h du matin, au niveau du Pont 8 novembre, rapporte un témoin sur place à Spuntik.Claude Pivi, ancien ministre en charge de la sécurité présidentielle s’est aussi évadé, de même que le colonel Blaise Goumou, a déclaré à la radio FIM FM le ministre guinéen de la Justice, Charles Wright. Le colonel Moussa Tiégboro Camara a quant à lui été rattrapé dans la commune de Matoto après une courte fuite. Les avocats de certains évadés ont pour leur part évoqué la piste d’un enlèvement.Le centre-ville de Conkary et le quartier de Kaloum ont été bouclés suite à ces événements.Procès du 28 septembreMoussa Dadis Camara avait pris le pouvoir en 2008, après un coup de force consécutif à la mort de l’ancien Président Lansana Conté, resté aux manettes pendant 24 ans. Blessé par balles fin 2009, il avait ensuite pris l’exil, avant de retourner en Guinée en 2021.Il avait alors été arrêté pour sa responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Ce jour-là, l’armée guinéenne avait tiré sur des manifestants rassemblés dans l’enceinte du plus grand stade de Conkary. Une tragédie qui avait couté la vie à 156 personnes selon l’Onu, 57 selon les autorités de l’époque.Claude Pivi et Blaise Goumou ont aussi été traduits en justice pour leur implication dans les massacres du 28 septembre. Les procès s’étaient ouverts fin 2022, treize ans après les faits.

