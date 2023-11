https://fr.sputniknews.africa/20231104/ces-deux-pays-subsahariens-suppriment-les-frais-de-roaming--1063318066.html

Ces deux pays subsahariens suppriment les frais de roaming

À partir de mars 2024, les usagers de téléphonie mobile togolais en voyage au Ghana et les Ghanéens au Togo pourront communiquer à moindres frais sans changer... 04.11.2023, Sputnik Afrique

Après plusieurs mois de concertations, un protocole d’accord bilatéral de roaming gratuit sur les appels et données Internet a été signé le 1er novembre à Accra entre Anokye Joe, directeur général de la National Communications Authority du Ghana, et Michel Yaovi Galley, directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo (ARCEP).Les concertations ont impliqué les deux régulateurs et les représentants des opérateurs mobiles du Ghana (MTN, Airtel, Vodafone) et du Togo (Moov Africa Togo et Togo Cellulaire).Trois points à retenirLa mise en œuvre de l’accord dès le 1er mars 2024 se traduira par une baisse notable des tarifs pour les voyageurs togolais au Ghana et vice versa.Selon les données publiées par l’ARCEP, la réception d’appel sera gratuite durant les 30 premiers jours consécutifs pour le consommateur ghanéen en visite au Togo ainsi que pour le Togolais en séjour au Ghana, alors qu’elle est actuellement facturée à 240 Fcfa (0,39 dollar) la minute chez Togo Cellulaire et 207 Fcfa (0,34 dollar) chez Moov Africa Togo.L’émission d’appel coûtera dorénavant 8,67 Fcfa (0,014 dollar) par minute alors qu’elle est actuellement de 279 Fcfa (0,46 dollar) chez Togo Cellulaire et 550 Fcfa (0,89 dollar) chez Moov Africa Togo.La consommation Internet sera désormais plafonnée à 1,6 FCFA (0,0026 dollar) le Mo contre 8.400 Fcfa (13,75 dollars) au plus actuellement.Selon togomedia24, l’ARCEP poursuivra ses efforts afin de multiplier des accords similaires avec les autres pays de l’espace UEMOA/CEDEAO à l’instar du Bénin et du Ghana afin de concrétiser la vision de mobilité et d’intégration numérique communautaire.

