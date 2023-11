La Russie peut aider à "empêcher une recolonisation par l'absurde de l'Afrique"

https://fr.sputniknews.africa/20231103/la-russie-peut-aider-a-empecher-une-recolonisation-par-labsurde-de-lafrique-1063298037.html

Le rapprochement entre Moscou et Malabo peut aider la Guinée équatoriale, et plus largement l’Afrique, à en finir avec le néocolonialisme occidental, a déclaré... 03.11.2023, Sputnik Afrique

Facteur de stabilité. La Russie, porteuse d’une vision multipolaire du monde, peut aider l’Afrique à assurer sa sécurité et à se débarrasser des vestiges du colonialisme, comme l’a expliqué à Sputnik Bertin Koovi, ancien conseiller à l’image du Président de Guinée équatoriale.Le continent attise en effet toujours les convoitises des puissances occidentales, qui fricotent parfois avec les terroristes pour reprendre pied en Afrique, affirme le politologue. Face à ces défis, la Russie, qui ne s’est jamais engagée dans des logiques coloniales, peut faire office de partenaire fiable.À ce titre, le retour en force d’un partenariat militaire entre la Guinée équatoriale et la Russie, annoncé par le Président Obiang Nguema Mbasogo, doit être salué. Depuis l’URSS, les deux pays ont historiquement entretenu des liens dans ce secteur, rappelle le politologue.La Russie ne viendra pas pour pillerCôté économie, la Guinée équatoriale peut également tirer profit de partenariats avec Moscou, en particulier dans le domaine minier. La Russie, qui possède déjà d’immenses ressources souterraines, peut proposer des collaborations basées sur le partage de technologie, et non sur le pillage de matières premières, souligne ainsi Bertin Koovi.Dans cette optique de rapprochement, la possible tenue du prochain sommet Russie-Afrique en Guinée équatoriale a de quoi réjouir. L’idée ne date cependant pas d’hier, puisqu’en 2013, le recteur de l'Université d'Économie de Iekaterinbourg, Mikhail Fedorov, avait lancé l’idée d’un forum Russie-Guinée équatoriale, rappelle Bertin Koovi.Ce 2 novembre, le Président russe Vladimir Poutine a rencontré son homologue de Guinée équatoriale, à Moscou. Les deux dirigeants ont discuté de leur coopération bilatérale dans divers domaines. Obiang Nguema Mbasogo avait proposé à cette occasion d’organiser le prochain sommet Russie-Afrique dans son pays.

