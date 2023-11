https://fr.sputniknews.africa/20231102/reserves-dor-la-russie-cloture-le-top-5-avec-un-niveau-record-en-septembre-1063258179.html

Réserves d’or: la Russie clôture le top 5 avec un niveau record en septembre

En septembre, Moscou a augmenté ses réserves d'or de 2%, soit 44 tonnes, à atteindre 2.360 tonnes, ce qui constitue un niveau record dans toute l'histoire... 02.11.2023, Sputnik Afrique

Les réserves d'or de la Russie à la fin du mois de septembre 2023 ont atteint un record et restent au cinquième rang mondial, révèlent les calculs de Sputnik auprès des données des banques centrales mondiales.En septembre, la Russie a augmenté ses réserves d'or de 2%, soit 44 tonnes, pour atteindre 2.360 tonnes, ce qui constitue un niveau record dans toute l'histoire moderne du pays. En conséquence, la Russie reste au cinquième rang des pays possédant les plus grandes réserves de ce métaux précieux.Dans le même temps, en raison d'une forte baisse des prix de l'or fin septembre, les investissements ont chuté de3%, à 140,5 milliards de dollars.Top 10 des réserves d’orLes détenteurs du record absolu sont les États-Unis avec 8.100 tonnes d'or. L'Allemagne occupe la deuxième place avec 3.350 tonnes. L'Italie ferme le top trois avec 2.450 tonnes. La France occupe la quatrième place avec ses 2.400 tonnes.Les dix pays possédant les plus grandes réserves d'or comprennent également la Chine (2.200 tonnes), la Suisse (1.000), le Japon (846), l'Inde (801) et la Turquie (675).

