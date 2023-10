https://fr.sputniknews.africa/20231015/ce-pays-africain-redevient-le-plus-important-producteur-dor-sur-le-continent-1062814326.html

Ce pays africain redevient le plus important producteur d’or sur le continent

Ce pays africain redevient le plus important producteur d’or sur le continent

Le Ghana est redevenu le premier producteur africain d’or en 2022, selon un rapport d’Ecofin Pro. Il a supplanté l’Afrique du Sud, qui enregistre une baisse de... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Avec 106 tonnes d’or extraites en 2022, le Ghana est redevenu le premier producteur africain de ce métal précieux, selon un rapport publié le 12 octobre par Ecofin Pro.Au total, l’extraction d’or du Ghana est passée de 17 tonnes en 1990 à 105 tonnes en 2021. Le pic a été atteint en 2018, avec 149 tonnes.Depuis 2018 ce pays était le leader africain de la filière. Pourtant en 2021, l’Afrique du Sud a remporté la première place avec 105 tonnes produites (contre 80 tonnes pour le Ghana).L’industrie en Afrique du SudL’Afrique du Sud est devenue le deuxième producteur d’or en Afrique en 2002. Ce pays a vu sa production chuter progressivement pour tomber à moins de 100 tonnes sur deux des trois dernières années alors qu’il produisait 605 tonnes en 1990, année où il était de loin le leader africain.Plusieurs raisons de cette baisse sont évoquées dans le rapport. Ainsi, les mines d’or sud-africaines sont vieillissantes et il faut creuser de plus en plus profondément pour récupérer le précieux métal, ce qui entraîne des coûts plus élevés. À cela s’ajoutent des problèmes de logistique et d’électricité.

