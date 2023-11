https://fr.sputniknews.africa/20231102/poutine-signe-la-loi-sur-la-revocation-de-la-ratification-du-tice-1063260082.html

Poutine signe la loi sur la révocation de la ratification du TICE

Poutine signe la loi sur la révocation de la ratification du TICE

Vladimir Poutine a signé ce jeudi la loi sur la révocation de la ratification du traité interdisant les essais nucléaires (TICE). 02.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-02T10:26+0100

2023-11-02T10:26+0100

2023-11-02T11:05+0100

russie

vladimir poutine

traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ticen)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/12/1062887766_0:189:2967:1857_1920x0_80_0_0_0bf6563eee81f8ba6d6a5195604ac4cf.jpg

Le Président russe a signé jeudi la loi sur la révocation de la ratification du Traité d'interdiction des essais nucléaires (TICE) qui avait été précédemment adoptée par le Sénat russe.Pourquoi Moscou se retire du traité TICELe Traité d’interdiction complète des essais nucléaires a été signé en 1996. Toutefois, un certain nombre de pays, dont les États-Unis, ne l’ont pas encore ratifié, contrairement à la Russie qui l’a fait en 2000. Dans le même temps, les pays dotés d’armes nucléaires se sont engagés volontairement à ne pas procéder à de tels essais. En mars, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a souligné que la situation autour du TICE était de plus en plus préoccupante en raison des actions américaines.Début octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie pourrait refuser de participer au TICE, et le refus américain de ratification a été à l’origine de cette décision.Le retrait de la ratification du TICE ne signifie pas une intention de procéder à des essais nucléaires, selon Moscou.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ticen)