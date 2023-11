https://fr.sputniknews.africa/20231102/le-fabricant-de-meubles-russe-askona-va-entrer-sur-le-marche-africain-1063274165.html

Le fabricant de meubles russe Askona va entrer sur le marché africain

Le géant russe de l’ameublement Askona a des vues sur l’Afrique, où il envisage d’ouvrir une usine et des magasins. De nombreuses entreprises russes sont... 02.11.2023, Sputnik Afrique

Le fabricant russe de meubles et d'articles ménagers Askona envisage de créer une usine et des magasins en Afrique, a déclaré à Sputnik Maxim Boukharov, directeur du développement de l'entreprise. L’Angola devrait servir de rampe de lancement pour le groupe sur le continent.Le groupe vise plus largement les marchés émergents et cherche aussi à s’implanter au Moyen-Orient et en Amérique latine.L’Angola servira de porte d’entrée à Askona sur le continent africain, mais le groupe s’intéresse aussi de près au Congo, au Nigeria et au Sénégal.Askona est l'un des principaux fabricants de produits pour le sommeil en Russie. La société fabrique notamment des lits, des divans ou des matelas. Les sites de production de l'entreprise sont situés à Kovrov, Vladimir et Novossibirsk.Marché africainDe nombreuses entreprises russes s’intéressent au marché africain, considéré par de nombreux observateurs comme l’un des plus prometteurs pour les décennies à venir, en raison notamment du dynamisme démographique.En Angola, plusieurs géants russes de l’alimentaire, comme Cherkizovo, ont par exemple augmenté leurs exportations de viande. Moscou et souhaite de son côté acheter du café en grain à Luanda, pour le transformer en Russie. Une initiative qui pourrait relancer les plantations du pays, qui comptait jadis parmi les leaders mondiaux du secteur.L’Angola examine en outre la possibilité d’adopter le système de paiement russe Mir, concurrent de Visa ou Mastercard. Une manière d’attirer les investisseurs russes et de simplifier les échanges, expliquait récemment à Sputnik Augusto da Silva Cunha, ambassadeur angolais à Moscou.

