Café, engrais, formation: une région russe mise sur la coopération avec ce pays africain

Café, engrais, formation: une région russe mise sur la coopération avec ce pays africain

Quels liens possibles entre l’Angola et la région russe de Saint-Pétersbourg? Les autorités de cette dernière en trouvent pourtant et cherchent à coopérer avec... 28.07.2023, Sputnik Afrique

Le développement des relations avec l’Afrique étant l’une des priorités de la politique étrangère russe, la région de Saint-Pétersbourg aspire à la collaboration avec l’Angola.Relevant "beaucoup de points communs", le gouverneur de cette région russe, Alexandre Drozdenko, a détaillé les possibles projets qui ont été au cœur de ses discussions avec la délégation angolaise présidée par son chef de la diplomatie, Tete Antonio, lors du sommet Russie-Afrique.Premièrement, ils se penchent sur la relance des plantations de café en Angola.L'approvisionnement en engrais minéraux est un autre dossier prometteur. "À Luanda, ils relancent leur port, et il est possible d'en faire un hub, d'autant plus qu'un corridor de transport passe par l'Angola vers d'autres pays africains", a poursuivi le gouverneur.Agriculture, formation de cadresAlors qu’en Angola, la production industrielle et l'agriculture sont en cours de restauration, il y a actuellement une forte demande de "cols bleus", à savoir de spécialistes du raffinage du pétrole, du complexe agro-industriel et de diverses industries. À ce titre, des établissements d’études techniques de la région de Leningrad sont prêts à les former.De plus, dans le cadre du Sommet, les parties ont discuté de l'approvisionnement en produits alimentaires: en premier lieu, ceux de transformation profonde de l'industrie de la volaille.

