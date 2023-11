https://fr.sputniknews.africa/20231101/pourquoi-lafrique-du-sud-stocke-du-diesel-dans-des-petroliers-plutot-qua-terre-1063254920.html

Pourquoi l’Afrique du Sud stocke du diesel dans des pétroliers plutôt qu’à terre?

L’Afrique du Sud a dû faire appel à des pétroliers ainsi qu’à des plateformes flottantes pour stocker du diesel et limiter les pénuries d’électricités... 01.11.2023, Sputnik Afrique

Flotte d’appoint. L’Afrique du Sud a décidé de recourir à des pétroliers et des plateformes flottantes pour stocker du diesel, rapporte Bloomberg. Le pays, en proie à de fréquentes pénuries d’électricité, se tourne en effet de plus en plus vers des turbines au diesel pour répondre à la demande, alors que les centrales au charbon sont devenues moins fiables.Problème: le pays ne dispose pas de capacités de stockage suffisantes à terre pour entreposer ce diesel. Raison pour laquelle le géant PetroSA a décidé de se reposer sur cette flottille, au large de la côte sud, près de Mossel Bay.Pannes d’électricitéL’Afrique du Sud est confrontée depuis plusieurs mois à des pannes et des pénuries sur son réseau électrique. Le fournisseur Eskom Holdings est notamment pointé du doigt pour l’entretien des centrales à charbon, qui se font vieillissantes. Le fournisseur a été forcé de se tourner vers le diesel, dépensant plus d’un milliard de dollars en carburant au cours de l'année jusqu'au 31 mars, soit plus du double de la période précédente.Pretoria s’est d’ailleurs rapprochée de Moscou pour moderniser ses centrales électriques à charbon. L’Afrique du Sud s’intéresse en effet aux technologies russes permettant de prolonger la durée de vie des infrastructures, comme l’expliquait récemment à Sputnik le ministre sud-africain de l’Électricité, Kgosientsho Ramokgopa.Le facteur de disponibilité énergétique s’établit aux environs de 60% en Afrique du Sud, ayant même connu une baisse historique à 48,6% fin 2022.

