Le principal pays producteur d’avocats suspend ses exportations

Le principal pays producteur d’avocats suspend ses exportations

Le gouvernement kenyan a arrêté le 27 octobre de vendre ses avocats à l’étranger pour permettre aux fruits de mûrir, dans le cadre de mesures visant à protéger... 01.11.2023, Sputnik Afrique

La Direction des cultures horticoles du Kenya, relevant de l'Autorité de l'agriculture et de l'alimentation, a annoncé l'arrêt de la récolte et de l'exportation des avocats. Cette suspension sera effective à compter du 3 novembre 2023, pour l’exercice 2023-2024."L'autorisation d'exportation (y compris les envois de fruits en provenance de la région de la Communauté d’Afrique de l’Est) sera accordée pour l'expédition par voie aérienne, sous réserve d'une inspection par la Direction. Des informations de traçabilité seront requises pour tous les envois", a-t-il ajouté.Objectif: doubler les exportations en cinq ansLe Kenya est l'un des principaux producteurs d'avocats en Afrique et les exporte vers divers pays, notamment les Émirats arabes unis, la France, l'Espagne, les Pays-Bas la Turquie, la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni.Le pays prévoit de doubler ses exportations d’avocats au cours des cinq prochaines années, passant de 15 milliards de shillings (environ 99,3 millions de dollars) à 30 milliards de shillings par an.

