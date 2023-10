Londres "n'a jamais voulu se débarrasser de son héritage colonial", selon une professeure kényane

https://fr.sputniknews.africa/20231030/londres-na-jamais-voulu-se-debarrasser-de-son-heritage-colonial-selon-une-professeure-kenyane-1063208846.html

La présence militaire britannique au Kenya et les nombreux terrains appartenant à la famille royale du Royaume-Uni montrent que Londres "n’a jamais cherché à mettre fin à l'héritage colonial au Kenya", a déclaré à Sputnik Afrique Macharia Munene, professeur d'histoire et de relations internationales à l'université internationale américaine de Nairobi.En ce qui concerne l'armée, sa présence provoque des tensions entre Londres et Nairobi parce que les soldats britanniques laissent des munitions non désamorcées derrière eux, qui explosent ensuite à un moment inopportun, a rappelé Mme Munene.Une relation cordiale, malgré le néocolonialismeMalgré cela, Mme Munene estime que le Kenya n'a pas d'animosité envers les Britanniques en tant que tels, sauf lorsque le Royaume-Uni s'immisce dans la politique de Nairobi et tente d'imposer sa façon de faire.Un passé sombreParlant des relations entre Nairobi et Londres, l'analyste kényane a également rappelé les "événements traumatisants" de 1952-1960, la révolte des Mau-Mau (mouvement insurrectionnel du Kenya) contre le gouvernement colonial britannique. Pour elle, les Kényans se souviennent encore de ces événements tragiques, tout comme du massacre de Hola commis par les forces coloniales britanniques en 1959, qui ont arrêté six nationalistes kényans de premier plan (les six de Kapenguria).De même, il existe aujourd'hui au Kenya des milliers de familles qui racontent de façon similaire les événements tragiques de la révolte des Mau-Mau, a confié Mme Munene. Avant d'ajouter que le Kenya post-colonial avait longtemps tenté de minimiser ce mouvement "afin de se conformer à la pensée britannique officielle", une situation qui n'a commencé à changer qu'au cours des dernières années.Une visite sentimentale du roi Charles III, mais pas seulement...Commentant la prochaine visite du roi Charles III au Kenya, l'expert a fait remarquer que son objectif n'était pas de présenter des excuses au peuple kényan.Entretemps, la professeur pense que la visite pourrait soulever la question de la restitution au Kenya des documents d'archives et des objets emportés par les Britanniques.Pouvez-vous nous rendre ces objets? Ils représentent plus pour notre peuple que pour vous", a plaidé Mme Munene.Que pensent les Kényans de cette visite?Selon la professeur, l'opinion publique kényane est "mitigée" quant à la visite du monarque, et "il n'y a pas d'attachement émotionnel important". Elle a également qualifié l'événement d'"amusant" pour les gens ordinaires.Des excuses publiques et des réparationsLe 29 octobre, la Commission kényane des droits de l'homme avait demandé au roi Charles III de présenter des "excuses claires et publiques" et de payer des réparations pour les abus commis par les autorités coloniales.D'autant plus qu'il y a dix ans, le gouvernement britannique avait reconnu que l'administration coloniale avait eu recours à la torture au Kenya et a accepté d'indemniser les victimes.Au cours de l'été 2022, un groupe de Kényans avait poursuivi le Royaume-Uni devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), demandant 200 milliards de dollars de compensation pour les préjudices que leurs ancêtres et eux-mêmes avaient subis sous la domination coloniale. Les plaignants affirment que les membres des leurs communautés ont été expulsés de leurs terres à la fin du XIXe siècle, qui ont ensuite été cédées à des sociétés de thé.Le 11 octobre, le palais de Buckingham avait annoncé la prochaine visite de Charles III au Kenya, précisant que le monarque accorderait l'attention nécessaire aux "aspects les plus douloureux" de l'histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya, notamment la réponse à la rébellion anticoloniale des Mau-Mau. Cette visite de quatre jours au Kenya, qui débute le 31 octobre, est la première visite du roi dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement.

