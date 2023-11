https://fr.sputniknews.africa/20231101/impossible-a-compter-cette-defense-russe-laisse-les-medias-allemands-estomaques-1063253857.html

"Impossible à compter": cette défense russe laisse les médias allemands estomaqués

"Impossible à compter": cette défense russe laisse les médias allemands estomaqués

La Russie a installé des "dents de dragon" sur sa ligne de défense, dans des proportions déroutantes, souligne Bild. Des obstacles qui posent de sérieux... 01.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-01T18:17+0100

2023-11-01T18:17+0100

2023-11-01T18:17+0100

donbass. opération russe

international

ukraine

défense

fortification

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/03/1062516860_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_cc600758a82b121fd33680bf85b8c4f7.jpg

Le génie militaire russe ne fait pas les choses à moitié. Pour renforcer leurs défenses, les forces russes s’appuient en particulier sur des "dents de dragon", sortes de petites pyramides en béton, qui ralentissent les mouvements ennemis. Ces équipements sont présents en grand nombre sur la dénommée "ligne Sourovikine" mise en place par la Russie, selon le tabloïd allemand Bild.Ce dernier a relayé une vidéo montrant d’immenses tas de "dents de dragon", à côté de camions-grues prêts à les mettre en place. Les Ukrainiens utilisent des drones pour tenter de freiner ces installations. Mais la ligne Sourovikine "continue de se renforcer" et sa solidité a entraîné l’échec de la contre-offensive ukrainienne cet été, admet la quotidien.Pas chers et efficacesCe n’est pas la première fois que d’importants déploiements de dents de dragon côté russe sont remarqués. Des lignes de plusieurs dizaines de kilomètres ont été observées dans le Donbass. La Russie n’hésite pas à recourir à ce dispositif efficace et peu coûteux, expliquait à BFM TV le général Jérôme Pellistrandi, en novembre 2022.Les dents de dragon peuvent parfois être associées à des mines, pour rendre encore plus difficile leur destruction par le génie adverse, ajoutait le haut gradé français.Plusieurs observateurs ont déjà salué cette ligne de défense, qui a réduit à néant la contre-offensive ukrainienne lancée dès juin dernier. Le dispositif s’étend sur près de 2.000 km, à travers les régions de Kherson et Zaporojié, ainsi qu'en Crimée, dans les républiques de Donetsk, de Lougansk et dans les régions russes limitrophes de l'Ukraine au nord. Il se caractérise par un "niveau d'intensité de feu sans précédent", tout en permettant une défense mobile et constante, comme l’expliquait récemment à Sputnik Amin Hteyt, ancien général de brigade libanais.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, défense, fortification