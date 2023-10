https://fr.sputniknews.africa/20231031/ces-armes-americaines-frankensteins-promises-a-lukraine-seraient-elles-efficaces-1063217035.html

Ces armes américaines "Frankensteins" promises à l’Ukraine seraient-elles efficaces?

Ces armes américaines "Frankensteins" promises à l’Ukraine seraient-elles efficaces?

Les systèmes antiaériens FrankenSAM improvisés par le Pentagone pour l’Ukraine, composés des missiles américains et de radars soviétiques, sont voués à... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T10:42+0100

2023-10-31T10:42+0100

2023-10-31T11:46+0100

donbass. opération russe

états-unis

ukraine

russie

missiles

défense antiaérienne

armes

aide

pentagone

sputnik explique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103589/82/1035898227_0:140:3090:1878_1920x0_80_0_0_7780e41cc059e335dbecdf3036108b86.jpg

Les États-Unis, à la demande de l'Ukraine, développent le programme FrankenSAM, combinant des missiles américains sol-air avec des lanceurs ou des radars réaménagés de l’ère soviétique, appelés par les médias locaux des "Frankensteins".La conception par le Pentagone de ce type de système est un "signal" témoignant que Washington "n'est plus en mesure" de fournir des armes à l'Ukraine, affirme auprès de Sputnik Andreï Kochkine, colonel russe à la retraite et expert de l'Association des politologues militaires.D’après lui, aucune arme occidentale livrée précédemment "n’était suffisante" pour combler les lacunes de la défense antiaérienne ukrainienne. Dans ce contexte, les FrankenSAM "faits maison" seront fabriqués en petit nombre et "ne résoudront aucun problème" sur le front.Le souci majeur est qu’aucune de ces conceptions ne serait capable de fonctionner à la capacité maximale des systèmes américains et soviétiques d’origine, selon Andreï Kochkine. Ces équipements ne pourront répondre aux caractéristiques précises tactiques et techniques nécessaires.Absence d’opérateursD’autres problèmes sont la synchronisation des différentes parties du "Frankenstein" et le manque de personnel pour le manipuler:Deux variantes de ces défenses antiaériennes improvisées ont été testées ces derniers mois sur des bases militaires aux États-Unis, écrit le New York Times. L'une associe des lanceurs soviétiques Bouket des missiles américains Sea Sparrow, l'autre associe des radars de l'ère soviétique et des missiles américains Sidewinder. Ils seraient livrés en Ukraine dans les mois qui viennent.

états-unis

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, ukraine, russie, missiles, défense antiaérienne, armes, aide, pentagone, sputnik explique