Un candidat à la présidentielle en Égypte précise la cause du conflit en Ukraine

La crise en Ukraine est liée aux provocations de l’Occident contre la Russie. Les actions actuelles de Moscou sont tout à fait légitimes, a affirmé auprès de... 30.10.2023, Sputnik Afrique

L'ingérence occidentale dans la politique de Kiev et ses provocations contre la Russie sont à l’origine du conflit en Ukraine, a déclaré dans une interview à Sputnik le candidat à la présidentielle égyptienne et chef du parti libéral d’Égypte Al-Wafd, Abdel-Sanad Yamama.Selon le candidat égyptien, la volonté de l’Occident d’intégrer l’Ukraine à l’Otan "représente une menace pour la sécurité et les frontières de la Russie". Ce fait doit être pris en compte, puisque "la liberté n'est pas absolue", souligne le candidat à la présidentielle.L’élection présidentielle aura lieu en Égypte du 10 au 12 décembre. Outre Abdel-Sanad Yamama et le Président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, deux autres candidats ont déposé leurs dossiers. L’Autorité électorale d’Égypte annoncera les résultats du premier tour le 18 décembre.

