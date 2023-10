https://fr.sputniknews.africa/20231030/moscou-explique-comment-lotan-alimente-la-course-aux-armements-1063204297.html

Moscou explique comment l'Otan alimente la course aux armements

Moscou explique comment l'Otan alimente la course aux armements

Le ministre russe de la Défense a dénoncé les actions des pays membres de l'Otan en Asie-Pacifique, lesquelles alimentent la course aux armements. 30.10.2023

2023-10-30T18:16+0100

2023-10-30T18:16+0100

2023-10-30T19:17+0100

Les membres de l'Otan, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, contribuent à la course aux armements et à la militarisation du monde par leur politique dans la région Asie-Pacifique, a déclaré ce 30 octobre à Pékin Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense.Or, il n’existe pas de réelle menace militaire pour la sécurité de ces pays, a-t-il souligné.Foyer de tensions dans la régionLe ministre russe des Affaires étrangères avait dénoncé les risques de formation d'un centre supplémentaire de problèmes dans la région Asie-Pacifique occasionnées par l’Otan lors d’un discours à l'Assemblée générale de l'Onu le 23 septembre.Sergueï Lavrov avait alors décrit l'exploitation militaire de la région par l'Otan comme des projets "aussi illusoires qu’extrêmement dangereux" dirigés contre Moscou et Pékin, risquant de créer un nouveau foyer de tensions.

