Un tiers de jeunes du monde vivra en Afrique en 2050

Un tiers de jeunes du monde vivra en Afrique en 2050

D'ici 2050, un tiers de la jeunesse mondiale vivra en Afrique, affirme le New York Times dans une publication consacrée au boom de la jeunesse sur le... 29.10.2023

Au cours des 25 prochaines années, la population africaine va presque doubler pour atteindre 2,5 milliards d'habitants. Ce phénomène "va transformer non seulement les pays du continent, mais aussi remodeler d’une manière radicale leur relation avec le reste de la planète", écrit le New York Times citant des experts.La population du continent africain aujourd'hui est jeune, son âge moyen est de 19 ans, contre 28 ans en Inde, par exemple. En Chine et aux États-Unis, l’âge moyen de la population est de 38 ans et de 48 ans au Japon, rappelle le quotidien américain.Selon les statistiques des Nations unies, en 1950, les Africains ne représentaient que 8% de la population mondiale. À l’horizon 2050, l’Afrique va abriter un quart de l’humanité et au moins un tiers de gens âgés de 15 à 24 ans.Région clé dans la croissance de la population mondialeLa population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,4 milliards en 2100, d’après les pronostics de l’Onu. C’est le continent africain qui va assurer plus de la moitié de la croissance de la population mondial entre aujourd’hui et 2050.Les Nations unies estiment que la population en Afrique subsaharienne va doubler d’ici 2050.Qui plus est, cette croissance va se produire même si le taux de la fécondité va diminuer dans un avenir proche.

