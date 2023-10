https://fr.sputniknews.africa/20231022/le-maroc-a-decouvert-une-nouvelle-source-denergie-propre-1063007134.html

Le Maroc a découvert une nouvelle source d’énergie propre

Le Maroc a découvert une nouvelle source d’énergie propre

Des chercheurs marocains proposent de valoriser les déchets d'olives pour produire un combustible solide. Le procédé permettrait de réduire la dépendance aux... 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T19:34+0200

2023-10-22T19:34+0200

2023-10-22T19:34+0200

maroc

maghreb

énergies renouvelables

combustible

bio

déchets

olivier

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103569/96/1035699694_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_d575fd65e6e1f2de155260b0ad3182dc.jpg

Une équipe multidisciplinaire de chercheurs marocains a réussi à produire un carburant propre à partir des résidus de l’extraction de l’huile d’olive, a annoncé l’Institut de recherche sur les énergies solaires et les nouvelles énergiques (IRESEN), qui finance ce projet baptisé BIOF2S.Le projet consiste à produire un biofioul solide à partir d’une biomasse, notamment les grignons d’olive qui sont un sous-produit de l'extraction d'huile et composé des peaux, des résidus de la pulpe et des fragments des noyaux.Pour transformer les grignons en combustible, l’équipe du projet a utilisé un nouveau "procédé appelé la Carbonisation Hydrothermale Solaire (CHTS), dont l’avantage est de travailler en milieu humide". Grâce au traitement CHTS, les chercheurs ont obtenu un résidu carboné solide qui pourra être employé pour produire de la chaleur. Ce combustible est riche en carbone et son pouvoir calorifique permet de le qualifier de source d’énergie prometteuse."Ce projet de R&D a été mené avec succès par trois partenaires nationaux, à savoir l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Rabat, la plateforme de recherche Green Energy Park (GEP) de Benguérir et la société Benbel sise à Meknès", a précisé l’institut.Le projet a été présenté le 20 octobre à Rabat à des experts nationaux et internationaux en matière d’énergies propres. Les participants à la réunion ont noté que ce procédé permettrait de réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les processus industriels, et ont salué la valorisation des déchets ainsi que leur utilisation pour atteindre l’efficacité énergétique, a précisé le quotidien.Une stratégie nationale pour contrer le changement climatiqueDepuis 2009, le Maroc a adopté une stratégie énergétique qui s'est fixé pour objectifs la montée en puissance des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'intégration régionale.Rabat a parié sur une stratégie intégrée et globale en matière d’énergies renouvelables, afin d’assurer la sécurité énergétique et d’adhérer au processus de développement durable, tout en respectant ses engagements internationaux. Son objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 52% à l'horizon 2030.

maroc

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, maghreb, énergies renouvelables, combustible, bio, déchets, olivier, sciences et tech