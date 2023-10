https://fr.sputniknews.africa/20231029/un-obusier-tcheque-detruit-en-ukraine-par-un-drone-kamikaze-russe--video-1063163798.html

Un obusier tchèque détruit en Ukraine par un drone-kamikaze russe – vidéo

La Défense russe a publié une vidéo montrant la destruction d’un canon automoteur tchèque à l’aide de munitions de vagabondage. Se trouvant dans une position... 29.10.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont éliminé un obusier tchèque DANA des forces armées ukrainiennes avec un drone kamikaze, a rapporté ce 29 octobre le ministère russe de la Défense, en publiant les images de la frappe."Le canon automoteur a été détruit par des munitions de vagabondage sur une position de tir camouflée", a indiqué l’instance.La vidéo montre la détection du canon automoteur dans une position de tir camouflée, le ciblage par cet appareil suicide et le contrôle de la destruction de l’obusier depuis un autre drone.La livraison d’une vingtaine de ces obusiers tchèques à l’armée ukrainienne a été annoncée en avril 2022. En plus de cela, la République tchèque lui a fourni des canons automoteurs Zuzana, tout comme d’autres armes et munitions pour un montant total de 1,35 milliards pendant la première année du conflit, selon les autorités du pays.La Russie avait précédemment envoyé une note aux pays de l'Otan concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine. Toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie, a plusieurs fois déclaré Moscou.

