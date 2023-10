https://fr.sputniknews.africa/20231029/lunion-islamique-africaine-entame-une-serie-dactivites-en-soutien-a-la-palestine-1063180287.html

L’Union islamique africaine entame une série d’activités en soutien à la Palestine

L’Union islamique africaine (UIA) cherche à élaborer des mécanismes de soutien aux Palestiniens alors que les bombardements israéliens continuent dans la bande de Gaza. Les membres d’une délégation de l’Union ont présenté les efforts déployés par cette organisation lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de l’État de Palestine à Dakar, relate le portail Senenews.Ces mécanismes de soutien à la résistance palestinienne ont été discutés lors d’un colloque culturel organisé récemment par l’UIA. Il s’agit notamment d’une aide financière à Gaza ainsi que d’une prière pour ses défenseurs. Un grand événement devrait également se tenir le 1er novembre à la mosquée Medina Baye à Kaolack, au Sénégal. De plus, un rassemblement massif est planifié par l’Union islamique africaine à Nouakchott, au début de novembre, en marge de la visite du président de l’Union cheikh Mohamed Mouhamed Mahi Ibrahim Niass en Mauritanie.La délégation de l’UIA comprenait le secrétaire général Cheikh Ibrahim Nasser Nyass, le directeur du cabinet du Khalifa, Abdallah Mahi Nyass, et Sharif Al-Hadi Nema, conseiller du président de l’Union et directeur de l’Institut Al-Ihsan.Conflit israélo-palestinienLa situation au Proche-Orient s'est brusquement détériorée le 7 octobre, lorsque le mouvement palestinien le Hamas a lancé au moins 4.000 roquettes depuis la bande de Gaza sur Israël.Israël a imposé un blocus total de cette zone palestinienne, coupant son approvisionnement en électricité, en combustible et en autre produits vitaux. L’armée israélienne a procédé aux frappes contre la bande de Gaza et certaines parties du Liban et de la Syrie, envisageant depuis le 15 octobre une opération terrestre. Plusieurs milliers de morts des deux côtés ont été recensés au cours de cette escalade.Des manifestations en soutien au peuple palestinien se déroulent ces derniers jours dans plusieurs pays du monde et d’Afrique dont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

