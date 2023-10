https://fr.sputniknews.africa/20231029/israel-a-franchi-les-lignes-rouges-ce-qui-pousse-a-agir-selon-le-president-iranien-1063160063.html

Israël a franchi les "lignes rouges", ce qui pousse à agir, selon le Président iranien

Israël a franchi les "lignes rouges", ce qui pousse à agir, selon le Président iranien

Considérant les crimes israéliens n’ayant désormais plus de limites, une réponse peut survenir de tous côtés, a estimé le chef de l’État iranien. Il a... 29.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-29T07:15+0100

2023-10-29T07:15+0100

2023-10-29T07:15+0100

israël

gaza

iran

conflit

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

Israël a franchi les "lignes rouges" qui pourraient obliger à agir, a déclaré le Président iranien Ebrahim Raisi sur sa page du réseau social X (anciennement Twitter).Plus tôt, dans une interview avec Al Jazeera, le dirigeant iranien a déclaré que son pays ne suivrait pas les avertissements des États-Unis contre toute ingérence dans le conflit palestino-israélien.La situation au Moyen-Orient s'est fortement aggravée après l'infiltration de militants du Hamas depuis la bande de Gaza en Israël le 7 octobre, accompagnée de massacres d'habitants des villages frontaliers israéliens et de la capture de plus de 200 otages, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées.Le Hamas considère cette attaque comme une réponse aux actions israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Israël a annoncé un blocus complet de Gaza et a commencé à exercer des représailles contre cette ville, ainsi que dans certaines zones du Liban et de la Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie.

israël

gaza

iran

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, gaza, iran, conflit, états-unis