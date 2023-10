https://fr.sputniknews.africa/20231029/industrie-du-lithium-des-societes-nigerianes-ont-elles-copie-les-noms-de-geants-chinois-1063182360.html

Industrie du lithium: des sociétés nigérianes ont-elles copié les noms de géants chinois?

Industrie du lithium: des sociétés nigérianes ont-elles copié les noms de géants chinois?

Au Nigeria, trois entreprises locales menant les activités dans le traitement du lithium, auraient pris des noms identiques aux géants chinois de l’industrie... 29.10.2023, Sputnik Afrique

Les sociétés nigérianes Ganfeng Lithium Industry Ltd., Tianqi Lithium Industrial Ltd. et Ningde Era Industrial Ltd., auraient pris des noms similaires à ceux des trois grandes entreprises chinoises leaders mondiaux de l’industrie de lithium, a annoncé l’agence Bloomberg.Le registre des entreprises d’Afrique de l’Ouest montre qu’il s’agit de structures locales, situées au sud-ouest du Nigeria qui sont contrôlées d’ailleurs par des ressortissants chinois.En dépit de cette ressemblance saillante, le directeur général de la société Ganfeng a rassuré, cité par Bloomberg, qu’il s’agissait d’"entités indépendantes" et a demandé de ne faire "aucune confusion". Il n’a pas pourtant précisé pourquoi la société et ses actionnaires ont choisi des noms si reconnaissables.Le porte-parole du groupe chinois Ganfeng Lithium Group Co Ltd, l’un des plus grands fournisseurs de produits chimiques à base de lithium, a confirmé dans un courrier électronique que l’entreprise du même nom enregistrée au Nigeria, ne faisait pas partie de ses filiales, toujours selon Bloomberg.Tianqi Lithium Corp., l’un des principaux producteurs chinois de métal, et Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, ont aussi déclaré qu’elles n’avaient aucun rapport avec les entreprises éponymes nigérianes. Par ailleurs, le nom de la société nigériane Ningde Era est la traduction littérale en anglais des caractères chinois CATL.Inauguration d’une nouvelle usine de lithium au NigeriaLe 12 octobre, la première pierre a été posée de la nouvelle usine de lithium au nord du Nigeria dans l’État de Nasarawa, avec un investissement de 250 millions de dollars, ont annoncé les médias du pays. L’entreprise devrait traiter quotidiennement 18.000 tonnes de minerai de lithium. Les hauts représentants du ministère nigérian des Minéraux solides et le président de Ganfeng Lithium Industry Limited, Pan Quen, ont participé à la cérémonie. Cette installation s’inscrit dans la stratégie des autorités visant à transformer localement la production minière.Sa construction intervient dans un contexte mondial marqué par une course aux minéraux essentiels pour la transition énergétique.Aujourd’hui, la part du secteur minier du Nigeria représente moins de 1% du produit intérieur brut. Ambitionnant d’augmenter cette part, les autorités développent les initiatives pour attirer des investisseurs censés exploiter les immenses ressources minérales du pays.Selon Bloomberg NEF, la production de lithium dans les mines d’Afrique devrait se multiplier par plus de 70 d’ici 2030, par rapport au volume de l’année dernière. Cela porterait la part de l’Afrique dans l’offre mondiale de 1% à 14%.

