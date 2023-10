https://fr.sputniknews.africa/20231028/starlink-fournira-une-connectivite-dans-la-bande-de-gaza-1063154686.html

Starlink "fournira une connectivité" dans la bande de Gaza

Les combats font rage entre Israël et le Hamas. Tandis que l'Internet a été coupé dans la bande de Gaza, le milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon... 28.10.2023, Sputnik Afrique

Les services de communication par satellite du réseau Starlink seront fournis aux organisations internationales qui apportent leur aide dans la bande de Gaza a déclaré ce 28 octobre le milliardaire et entrepreneur américain, d'origine sud-africaine Elon Musk.La société palestinienne de télécommunications Jawwal a confirmé le 27 octobre la fermeture complète des services de communication et d'Internet dans la bande de Gaza.Le 17 octobre, l'agence Bloomberg avait rapporté qu'Israël était en pourparlers avec SpaceX d'Elon Musk pour fournir des services de Starlink pendant le conflit israélo-palestinien. Selon Bloomberg, Israël pourrait couper l'accès non seulement au réseau lui-même, mais aussi aux services téléphoniques dans toute la bande de Gaza. Dans ce contexte, Starlink pourrait fournir un accès à l'internet aux colonies israéliennes situés dans les zones frontalières, d’après l’agence.Guerre entre Israël et le HamasLe 7 octobre, l’État hébreu a été pris au dépourvu par une attaque massive de roquettes en provenance de la bande de Gaza, dans le cadre de l'opération Déluge d’Al-Aqsa, annoncée par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas. Dans le même temps, des combattants de l'organisation ont pénétré dans les zones frontalières du sud d'Israël.En réponse, le Tsahal a lancé une opération en vue d’éliminer le Hamas. Israël a mis sur pied un blocus complet de la bande de Gaza, privant l'enclave d'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le nombre de victimes dans la bande de Gaza, selon le ministère local de la santé, a dépassé les 7.700 personnes, plus de 18.000 personnes ont été blessées.En Israël, plus de 1.400 personnes ont été tuées, dont 300 militaires, et plus de 5.000 ont été blessées, selon les autorités locales. Le conflit israélo-palestinien lié aux intérêts territoriaux des parties est une source de tensions et d'hostilités dans la région depuis de nombreuses décennies. La création de deux États -Israël et la Palestine- a été décidée par les Nations unies en 1947, avec le rôle actif de l'URSS, mais seul l'État israélien a été créé.

