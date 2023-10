https://fr.sputniknews.africa/20231027/victime-dattentat-un-depute-ukrainien-anti-maidan-hospitalise-dans-un-etat-grave-1063116450.html

Victime d’attentat, un député ukrainien anti-Maïdan hospitalisé dans un état grave

Oleg Tsarev, député du parlement ukrainien de 2002 à 2014, qui a soutenu les républiques du Donbass, a été grièvement blessé au cours d’un attentat dans la... 27.10.2023, Sputnik Afrique

L'ancien député ukrainien Oleg Tsarev a été blessé par balle et se trouve en soins intensifs dans un état très grave, selon le chef du mouvement "Nous sommes ensemble avec la Russie" Vladimir Rogov.Selon l’administrateur de M.Tsarev, l’ex-député a été touché par deux balles.L’établissement se trouve en Crimée, à Yalta.Député et chef adjoint d’un groupe parlementaireDe 2002 à 2014, Oleg Tsarev a été député du parlement ukrainien, la Rada suprême, et chef adjoint du groupe parlementaire du Parti des régions. Il s'est présenté à la présidence de l'Ukraine lors des élections anticipées du 25 mai 2014, mais a retiré sa candidature.En 2014, il soutient les républiques du Donbass et devient président du parlement de Novorossiïa (l'union des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk).Il a reçu plusieurs menaces de la part du régime de Kiev en raison de ses prises de position.

